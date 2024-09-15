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Сегодня, 16:30

«Жирона» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Жирона» и «Барселона» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Жирона» и «Барселона» сыграют матч 5-го тура испанской ла лиги в воскресенье, 15 сентября. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне, стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времен.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала matchtv.ru.

Основные события противостояния «Жирона» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
15 сент, 17:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
Барселона

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, сине-гранатовые выиграли четыре матча из четырех и набрали 12 очков. У «Жироны» в активе — 7 очков.

В сезоне-2023/24 «Жирона» выиграла у «Барселоны» в обоих матчах со счетом 4:2 и заняла третье место, а сине-гранатовые стали вторыми.

Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
5
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
6
 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
7
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
8
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
9
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
10
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
11
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
12
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
13
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
14
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
17
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
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13.09 22:00
Бетис – Леганес
 2 : 0
14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
 1 : 2
14.09 17:15
Эспаньол – Алавес
 3 : 2
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 1 : 0
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 2
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 3 : 1
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 - : -
15.09 19:30
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
15.09 22:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
16.09 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
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Рафинья

Барселона

 3
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

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 3
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Сельта

 3
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Алекс Баэна

Вильярреал

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Вальядолид

 3 1 1
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