«Жирона» и «Барселона» встретятся в матче чемпионата Испании

«Жирона» и «Барселона» сыграют матч 5-го тура испанской ла лиги в воскресенье, 15 сентября. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне, стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времен.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала matchtv.ru.

Основные события противостояния «Жирона» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, сине-гранатовые выиграли четыре матча из четырех и набрали 12 очков. У «Жироны» в активе — 7 очков.

В сезоне-2023/24 «Жирона» выиграла у «Барселоны» в обоих матчах со счетом 4:2 и заняла третье место, а сине-гранатовые стали вторыми.