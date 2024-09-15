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Сегодня, 19:16

Дубль Ямаля принес «Барселоне» разгромную победу над «Жироной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

«Барселона» в гостях с крупным счетом обыграла «Жирону» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 4:1.

Дубль оформил Ламин Ямаль. 17-летний полузащитник забил на 30-й и 37-й минутах. Еще по голу забили Дани Ольмо (47-я минута) и Педри (64-я).

Единственный гол гостей на 80-й минуте забил Кристиан Стуани.

В концовке «Барселона» осталась в меньшинстве — на 86-й минуте красную карточку получил Ферран Торрес.

«Барселона» (15 очков) одержала пятую победу в пяти матчах на старте сезона и продолжает лидировать в ла лиге, оторвавшись от «Реала» и «Вильярреала» на 4 очка.

«Жирона» (7) идет восьмой в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
15 сент, 17:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
1:4
Барселона

Источник: Таблица ла лиги
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
5
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
6
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
7
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
8
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
9
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
10
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
11
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
12
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
13
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
14
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
17
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
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13.09 22:00
Бетис – Леганес
 2 : 0
14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
 1 : 2
14.09 17:15
Эспаньол – Алавес
 3 : 2
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 1 : 0
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 2
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 3 : 1
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 1 : 4
15.09 19:30
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
15.09 22:00
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 - : -
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Р. Вальекано – Осасуна
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Дани Ольмо

Дани Ольмо

Барселона

 3
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Сельта

 3
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 3 1 1
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