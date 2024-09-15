Дубль Ямаля принес «Барселоне» разгромную победу над «Жироной»

«Барселона» в гостях с крупным счетом обыграла «Жирону» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 4:1.

Дубль оформил Ламин Ямаль. 17-летний полузащитник забил на 30-й и 37-й минутах. Еще по голу забили Дани Ольмо (47-я минута) и Педри (64-я).

Единственный гол гостей на 80-й минуте забил Кристиан Стуани.

В концовке «Барселона» осталась в меньшинстве — на 86-й минуте красную карточку получил Ферран Торрес.

«Барселона» (15 очков) одержала пятую победу в пяти матчах на старте сезона и продолжает лидировать в ла лиге, оторвавшись от «Реала» и «Вильярреала» на 4 очка.

«Жирона» (7) идет восьмой в турнирной таблице.