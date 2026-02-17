«Барселона» проиграла «Жироне» на выезде, Ямаль не забил пенальти
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании — 1:2.
У гостей на 45+1-й минуте полузащитник Ламин Ямаль не реализовал пенальти. На 59-й минуте защитник «Барселоны» Пау Кубарси открыл счет.
Хозяева ответили голами полузащитников Тома Лемара (на 62-й минуте) и Франа Бельтрана (на 87-й).
На 90+9-й минуте был удален нападающий «Жироны» Хоэль Рока.
«Барселона» потерпела второе поражение подряд. Она занимает второе место в таблице чемпионата Испании с 58 очками после 24 встреч. «Жирона» прервала серию из трех матчей без побед и поднялась на 12-е место (29 очков после 24 игр).
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|7
|
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|Барселона
|2
|2
|0
|0
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|
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|2
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|0
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|
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|
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|
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|
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|2
|0
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|0
|2-2
|2
|
14
|Вильярреал
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Р. Вальекано
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
18
|Малага
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
19
|Эльче
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|28.08
|20:00
|Расинг – Эльче
|3 : 2
|28.08
|22:30
|Алавес – Вильярреал
|1 : 0
|29.08
|18:00
|Леванте – Бетис
|5 : 2
|29.08
|20:00
|Реал Сосьедад – Эспаньол
|2 : 1
|29.08
|22:30
|Севилья – Атлетико
|1 : 3
|30.08
|18:00
|Реал – Малага
|- : -
|30.08
|20:30
|Депортиво – Валенсия
|- : -
|30.08
|22:30
|Сельта – Атлетик
|- : -
|31.08
|20:30
|Осасуна – Хетафе
|- : -
|31.08
|22:30
|Барселона – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|3
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|3
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|П
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|2
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|2
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|2
|И
|К
|Ж
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Юри Берчиче
Атлетик
|1
|1
|0
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
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Маркос Алонсо
Сельта
|2
|1
|0
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