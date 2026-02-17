«Барселона» проиграла «Жироне» на выезде, Ямаль не забил пенальти

«Барселона» проиграла «Жироне» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании — 1:2.

У гостей на 45+1-й минуте полузащитник Ламин Ямаль не реализовал пенальти. На 59-й минуте защитник «Барселоны» Пау Кубарси открыл счет.

Хозяева ответили голами полузащитников Тома Лемара (на 62-й минуте) и Франа Бельтрана (на 87-й).

На 90+9-й минуте был удален нападающий «Жироны» Хоэль Рока.

«Барселона» потерпела второе поражение подряд. Она занимает второе место в таблице чемпионата Испании с 58 очками после 24 встреч. «Жирона» прервала серию из трех матчей без побед и поднялась на 12-е место (29 очков после 24 игр).