«Жирона» дома вырвала победу над «Атлетиком», голкипер хозяев отбил два пенальти

«Жирона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 9-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Хозяева вышли вперед на 39-й минуте, отличился Ясер Асприлья. Две минуты спустя гости отыгрались благодаря голу Ойяна Сансета.

Голкипер «Жироны» Пауло Гассанига отразил два пенальти. На 28-й минуте свою попытку не реализовал Алехандро Беренгер, а на 58-й забить не сумел Андер Эррера.

Решающий гол на 90+9-й минуте с одиннадцатиметрового забил Кристиан Стуани. Перед этим защитник гостей Айтор Паредес получил две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

«Жирона» (12 очков) поднялась на 11-е место в ла лиге. «Атлетик» (14) идет шестым в турнирной таблице.