5 апреля, 16:53

«Жирона» проиграла «Алавесу» и продлила серию без побед в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Жирона» на своем поле уступила «Алавесу» в матче 30-го тура испанской ла лиги — 0:1.

Единственный гол на 61-й минуте забил Карлос Висенте.

«Жирона» (34 очка) остается на 13-м месте в ла лиге. Команда продлила до 8 матчей серию без побед в чемпионате Испании.

«Алавес» (30) идет 17-м в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 30-й тур.
05 апреля, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
0:1
Алавес
Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Алавес
ФК Жирона
