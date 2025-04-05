«Жирона» проиграла «Алавесу» и продлила серию без побед в ла лиге
«Жирона» на своем поле уступила «Алавесу» в матче 30-го тура испанской ла лиги — 0:1.
Единственный гол на 61-й минуте забил Карлос Висенте.
«Жирона» (34 очка) остается на 13-м месте в ла лиге. Команда продлила до 8 матчей серию без побед в чемпионате Испании.
«Алавес» (30) идет 17-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|0
|1
|20-9
|24
|
2
|Барселона
|9
|7
|1
|1
|24-10
|22
|
3
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|16-10
|17
|
4
|Атлетико
|9
|4
|4
|1
|16-10
|16
|
5
|Бетис
|9
|4
|4
|1
|15-10
|16
|
6
|Эспаньол
|9
|4
|3
|2
|13-11
|15
|
7
|Эльче
|9
|3
|5
|1
|11-9
|14
|
8
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|9-9
|14
|
9
|Севилья
|9
|4
|1
|4
|16-14
|13
|
10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9-8
|11
|
11
|Хетафе
|9
|3
|2
|4
|9-12
|11
|
12
|Р. Вальекано
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
13
|Осасуна
|9
|3
|1
|5
|7-9
|10
|
14
|Леванте
|9
|2
|2
|5
|13-17
|8
|
15
|Мальорка
|9
|2
|2
|5
|10-14
|8
|
16
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
17
|Сельта
|9
|0
|7
|2
|8-11
|7
|
18
|Овьедо
|9
|2
|0
|7
|4-16
|6
|
19
|Жирона
|9
|1
|3
|5
|6-19
|6
|
20
|Р. Сосьедад
|9
|1
|3
|5
|8-13
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.10
|22:00
|Овьедо – Эспаньол
|0 : 2
|18.10
|15:00
|Севилья – Мальорка
|1 : 3
|18.10
|17:15
|Барселона – Жирона
|2 : 1
|18.10
|19:30
|Вильярреал – Бетис
|2 : 2
|18.10
|22:00
|Атлетико – Осасуна
|1 : 0
|19.10
|15:00
|Эльче – Атлетик
|0 : 0
|19.10
|17:15
|Сельта – Р. Сосьедад
|1 : 1
|19.10
|19:30
|Леванте – Р. Вальекано
|0 : 3
|19.10
|22:00
|Хетафе – Реал
|0 : 1
|20.10
|22:00
|Алавес – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Рубен Варгас
Севилья
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниэль Вивиан
Атлетик
|8
|1
|3
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|6
|1
|2
