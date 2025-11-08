«Жирона» обыграла «Алавес» в Ла лиге

«Жирона» на своем поле победила «Алавес» в матче 12-го тура испанской Ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил Виктор Цыганков.

«Жирона» (10 очков) поднялась на 16-е место в Ла лиге. «Алавес» (15) остается восьмым в турнирной таблице.