Жереми Менез: «Бензема по-прежнему заставляет критиков молчать»

Нападающий ФК «Пари» Жереми Менез выразил свой восторг карьерой форварда «Реала» Карима Бензема. 31-летний Бензема забил шесть мячей в семи матчах ла лиги за «Реал» в этом сезоне.

— Карьерой Карима можно только восхищаться, — цитирует Foot Mercato Менеза. — Немногие игроки провели в «Реале» десять лет. Несмотря на все, что говорилось вокруг него, он остается в Мадриде, усердно работает и заставляет критиков молчать.