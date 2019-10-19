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Жереми Менез: «Бензема по-прежнему заставляет критиков молчать»

09:45
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Нападающий ФК «Пари» Жереми Менез выразил свой восторг карьерой форварда «Реала» Карима Бензема. 31-летний Бензема забил шесть мячей в семи матчах ла лиги за «Реал» в этом сезоне.

— Карьерой Карима можно только восхищаться, — цитирует Foot Mercato Менеза. — Немногие игроки провели в «Реале» десять лет. Несмотря на все, что говорилось вокруг него, он остается в Мадриде, усердно работает и заставляет критиков молчать.

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