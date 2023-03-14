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Пике о деле «Барселоны»: «Я уверен, что клуб не платил судьям. В этом нет никакого смысла»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Жерар Пике.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об обвинениях в адрес клуба в коррупции.

«Я уверен, что «Барселона» не платила судьям. Если вы хотите купить судью, то сделать это просто — дать ему черный конверт. Вы не обращаетесь к вице-президенту Технического комитета арбитров. В этом нет никакого смысла. Я думаю, что эти отчеты больше предназначены для тренеров. У игроков не было никакой информации.

Как бы они ни хотели очернить эту нашу «золотую эру»… дело не в том, что мы выиграли, а в том, как это было сделано. Они могут пересмотреть все. Мы были намного, намного выше. Мы не зависели от судей. Я доверяю клубу», — приводит слова Пике Sport.es.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Негрейре.

 
Жоан Лапорта. Скандал с выплатами судьям набирает обороты. «Барселону» обвиняют и прокуратура, и клубы во главе с «Реалом»

 

Источник: Sport.es
Жерар Пике
ФК Барселона
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«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 25 14 6 5 39-19 48
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 25 8 6 11 38-39 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
19
 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 - : -
18.03 16:00
Альмерия – Кадис
 - : -
18.03 18:15
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
18.03 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 - : -
19.03 18:15
Осасуна – Вильярреал
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Атлетико

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Роберт Левандовски

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Микель Мерино

Микель Мерино

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Бетис

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