Жерар Пике вспомнил поражение «Барселоны» от «Ливерпуля»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как команда переживала поражение в матче Лиги чемпионов от «Ливерпуля» в сезоне-2018/2019.

В той встрече каталонцы обыграли английский клуб в первом матче со счетом 3:0, в ответной игре они потерпели поражение со счетом 0:4 и вылетели из турнира.

«У нас были болезненные поражения. Одно из главных — в матче с «Ливерпулем». Было очень тяжело. В жизни всегда больше проигрываешь, чем выигрываешь. Поражение — часть жизни», — цитирует Пике Marca.

В этом сезоне «Барселона» дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии команда проиграла «ПСЖ» с общим счетом 5:2 и вылетела из турнира.