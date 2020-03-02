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Жерар Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Бернабеу»

02:48
Жерар Пике. Фото FC Barcelona
Жерар Пике. Фото FC Barcelona
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Испании. Мадридцы вышли на первое место в турнирной таблице.

— Мы контролировали игру в первом тайме, — цитирует испанца Marca. - В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». Во втором они отодвинули нас от своих ворот и забили в неподходящий момент.

Не говорю, что это критика. Мы тоже были не слишком хороши. Если бы воспользовались своими моментами в первом тайме, то у них возникли бы проблемы.

Нас ранили, но не убили. Думаю, что нам по силам выиграть чемпионат.

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