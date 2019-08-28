Жерар Пике: «В «Барселоне» бы хотели, чтобы Неймар вернулся»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

— Конечно, мы бы хотели, чтобы он вернулся, — цитирует Goal защитника. — Но это не можем контролировать или повлиять как-то. Оставим в руках тех, кто решает такие вопросы. Увидим, что случится через несколько дней. Уверен, что Неймар подумал обо всем и все сделал правильно.

Как сообщалось ранее, переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» о возможном трансфере бразильца в каталонский клуб продолжаются. В прошлом сезоне Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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