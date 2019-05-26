Жерар Пике: "У нас нет оправданий. "Барселона" обязана выигрывать все"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике - о матче с "Валенсией" (1:2) в финале Кубка Испании.

- Когда ты не побеждаешь и у тебя есть потери, можно винить кадровые проблемы. Но я не думаю, что у нас есть оправдания. Мы "Барселона", и мы обязаны выигрывать все, особенно против "Валенсии", - цитирует Пике Marca. - Мы должны поздравить их и попробовать выиграть все в следующем году. Вальверде? Мы не беспокоимся о будущем тренера. Нам нужно анализировать свои действия после каждого матча и смотреть, где мы можем прибавить. Решение по поводу тренера зависит не от нас, но мы уже неоднократно говорили, что хотим продолжить работу с ним.

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