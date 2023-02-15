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Жерар Пике: «Мы с Рамосом дружили, пока Моуринью не перешел в «Реал»

Жерар Пике рассказал, как Моуринью повлиял на его отношения с Рамосом
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике сообщил о том, что дружил с экс-игроком «Реала» Серхио Рамосом до прихода португальского тренера Жозе Моуринью в мадридскую команду.

«Мы были друзьями почти все время, пока Моуринью не перешел в «Реал». После этого наши встречи в класико стали слишком напряженными. В то время отношения в сборной были не самыми лучшими. Я думаю, что после ухода Моуринью мы смогли восстановить отношения. И это было ключом к победе на Евро-2012 и нашим успехам со сборной», — приводит слова Пике Deportes Cuatro.

Пике играл за «Барселону» с 2008 по 2022 год. Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021. Моуринью возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013.

Источник: Deportes Cuatro
Жерар Пике
Серхио Рамос
ФК Барселона
ФК Реал
Жозе Моуринью
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 2 : 3
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
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Карим Бензема

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Реал Сосьедад

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Барселона

 7
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