Жерар Пике - об антииспанских кричалках фанатов: "Я призвал их замолчать, потому что игроки должны быть примером"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике сказал, что призвал фанатов прекратить петь антииспанские кричалки во время товарищеского матча Каталония - Венесуэла (2:1). Игра состоялась в понедельник. Пике, завершивший карьеру в сборной Испании после ЧМ-2018, вышел в стартовом составе каталонцев.

- Я призвал их замолчать, потому что мы, как игроки, должны быть примером, - цитирует Diario Sport Пике. - Не стоило этого говорить, это было проявлением неуважения, мы не должны такое терпеть.

Признание сборной Каталонии ФИФА? Не знаю, но у нас есть хорошая молодая команда с большим количеством талантливых игроков.