Жерар Пике: "Не моя работа обсуждать будущее тренера"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике оценил работу главного тренера команды Эрнесто Вальверде. По его словам, специалист хорошо руководит командой.

– Не моя работа обсуждать будущее тренера, потому что он мной руководит, он решает, буду я играть или нет. Мне не имеет смысла говорить об этом, – цитирует El Pais Пике. – Но я могу отметить превосходное управление командой за последние два года. Он помог нам улучшить тактику и выиграть титулы. Есть ряд неудач, но мы можем выиграть в этом году и чемпионат, и кубок.