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Жерар Пике: «Играть в «Барселоне» — значит, бороться до конца»

6 июля 2020, 05:29
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгромную победу над «Вильярреалом» (4:1) в матче 34-го тура чемпионата Испании. За четыре тура до конца турнира каталонцы на четыре очка отстают от «Реала».

— Три очка важны для продолжения борьбы, — цитирует защитника Marca. — Мы показали хороший футбол. Нам не нравится отставать. Мы будем бороться, чтобы изменить ситуацию. Играть в «Барселоне» — значит, бороться до конца.

Гол Гризманна придаст ему уверенности. Но уверен, что наши следующие соперники посмотрят видео и будут готовы противостоять нам. Мы давно играем по одной и той же системе, поэтому тренер ищет новые подходы.

Вильярреал — Барселона

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