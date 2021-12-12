Жерар Пике: «Барселоне» крайне необходима победа, потому что ситуация критическая»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ничью с «Осасуной» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Испании.
«Нам крайне необходима победа, потому что мы понимаем, что ситуация критическая, — цитирует игрока Mundo Deportivo. — Мы хорошо провели игру, но набрали всего одно очко. В дальнейшем нужно брать все три. Сейчас мы думаем о краткосрочных целях, о ближайшем матче. Если говорить о долгосрочных перспективах, то вся наша молодежь себя еще здорово проявит. Конечно же, мы можем играть лучше, но в плане отношения к делу нам предъявить нечего. Игра и результаты придут».
«Барселона» занимает 8-е место в чемпионате Испании, набрав 24 очка в 16 матчах.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211212/1001724839/pique-situacion-critica.html
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