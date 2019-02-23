Жерар Пике: "Барселона" сфокусирована на том, чтобы выйти в финал Кубка Испании"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился ожиданиями от предстоящей недели, на которой его команде предстоит дважды встретиться с "Реалом" - в полуфинале Кубка Испании и в матче чемпионата.

- В первую очередь, мы сфокусированы на том, чтобы выйти в финал Кубка Испании, - цитирует Пике AS. - А затем нашей целью будет победа в чемпионате. Перед тем, как мы играли с ними в ла лиге, у них был лишний день отдыха. Тем не менее, мы выиграли со счетом 5:1. "Барселона" приложит все усилия для того, чтобы выйти в финал. Если мы обыграем "Реал" еще и в субботнем матче чемпионата, то мы сделаем заявку на победу в ла лиге.

Нам надо сосредоточиться на том, что в среду на "Сантьяго Бернабеу" за нас сыграет Месси. К сожалению, часто бывает так, что для каталонцев стакан кажется наполовину пустым. Лео сейчас в фантастической форме, что и доказал, забив три гола "Севилье".

Полуфинальный матч Кубка Испании "Реал" - "Барселона" пройдет в среду, 27 февраля, в Мадриде. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась вничью со счетом 1:1.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи