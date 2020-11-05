Жерар Пике: «Барселона с каждым годом становится хуже. Клубу нужны перемены»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике — о спаде клуба в последние несколько лет.

— Клуб сейчас в таком положении, в каком находится, — приводит Sport.es слова Пике. — Сейчас идет процесс перемен, которые были необходимы. Надо все изменить. Очевидно, что клуб с каждым годом становится хуже. У нас не так много времени, но улучшения нужны. У «Барселоны» не может быть переходного года, команда всегда должна побеждать. Скоро будут выборы президента клуба, когда придет новое руководство, мы будем видеть изменения с каждым месяцем.