Жерар Пике: "Барселона" провела не лучший матч"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике несмотря на победу в матче в рамках 24-го тура чемпионата Испании над "Вальядолидом"​ (1:0), остался недоволен игрой своей команды, сообщает El Chiringuito.

– "Барселона" играла не очень здорово и провела не лучший матч. Но хорошо, что мы победили и вновь набрали очки. Во вторник нам нужно будет сыграть лучше. Когда мы не двигаем мяч быстро и не контролируем игру, мы становимся более слабой командой. Мы это знаем, и противники тоже. Нужно играть лучше.

Нам предстоит много матчей, и когда играешь три-четыре матча подряд, ноги устают. У нас не было свежести, которой мы хотели. Отдых? Это решать тренеру. Иногда он меня спрашивает, и я говорю ему, что я в распоряжении команды.

Эпизод с пенальти? Меня коснулись и уронили. На поле я упал и думаю, что это фол. По телевизору может казаться другое. Но для меня этого достаточно, чтобы назначить пенальти, – приводит слова Пике El Chiringuito.

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