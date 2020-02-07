Жерар Пике: «Барселона» проиграла, но есть ощущение, что мы сделали шаг вперед»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения от «Атлетика» в 1/4 финала Кубка Испании (0:1) отметил, что игра оставила у него положительные эмоции.

— Это трудно, потому что «Барселона» выбыла из турнира, но есть ощущение, что мы сделали шаг вперед, — цитирует Mundo Deportivo Пике. — Если будем играть, как сегодня, в большинстве случаев будем выигрывать. Даже после поражений нужно отмечать позитивные вещи. Травма? Ничего серьезного.