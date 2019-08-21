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Женщина-арбитр получила назначение на матч «Леганес» — «Атлетико»

14:44
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Уроженка Эстремадуры Гваделупе Поррас вошла в историю испанского футбола как первая женщина, отсудившая матч Ла Лиги. Эксперимент признали удачным, и теперь Поррас получила назначение на игру «Леганес» — «Атлетико», где она исполнит работу видеоарбитра.

По сообщению Marca, испанская федерация футбола намерена развивать тему с привлечением женщин в судейский корпус Ла Лиги. Поррас отсудила встречу «Мальорка» — «Эйбар» (2:1).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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