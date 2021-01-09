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Жена Месси показала, как сыновья отпраздновали гол форварда «Барселоны» «Гранаде»

22:45
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Антонелла Рокуццо, супруга капитана «Барселоны» Лионеля Месси, в сторис Instagram показала, как дети праздновали гол форварда в ворота «Гранады» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

В этой встрече 33-летний аргентинский футболист оформил дубль. Еще два гола забил нападающий Антуан Гризманн.

Благодаря этой победе «Барселона» поднялась на 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 балла. Отставание от лидирующего «Атлетико» — 4 очка.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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