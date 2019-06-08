Желсон Мартинш не хочет возвращаться в "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Желсон Мартинш, который на правах аренды выступал во второй половине сезона за "Монако", признался, что не хочет возвращаться в испанскую команду, сообщает Via Record.

– Я не хочу возвращаться в "Атлетико", мой стиль игры не соответствует идеям Диего Симеоне. Он строит очень оборонительную команду, – приводит слова Мартинша Via Record.

В прошедшем сезоне Мартинш провел за "Монако" 17 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с "Атлетико" действует до 30 июня 2023 года.

Ранее СМИ сообщали, что "Монако" выкупил футболиста у "матрасников".

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