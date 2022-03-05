Зеедорф принял ислам, но не будет менять имя

Бывший полузащитник «Милана» и «Реала» Кларенс Зеедорф сообщил, что принял ислам, но не будет менять имя.

«Спасибо за все приятные сообщения в честь моего присоединения к мусульманской семье. Я рад присоединиться к множеству братьев и сеттер по всему миру. И спасибо моей прекрасной Софии, которая посвятила меня в более глубокое понимание ислама.

Я не буду менять имя. Я продолжу носить имя, данное мне родителями. Посылаю любовь всем в мире", — написал Зеедорф в Instagram.

45-летний нидерландец объявил о завершении карьеры 14 января 2014 года. В августе 2018 года он возглавил сборную Камеруна, но был уволен в июле 2019 года из-за неудачного выступления команды на Кубке Африки.