Завтра Луис Суарес пройдет медобследование

Завтра нападающий «Барселоны» Луис Суарес пройдет медобследование, по итогам которого станет известен точный характер травмы и сроки восстановления. Уругваец получил травму правой ноги в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».

Форвард повредил икроножную мышцу и был заменен на 34-й минуте встречи. Вместо него вышел полузащитник Рафинья Алькантара.