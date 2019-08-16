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Завтра Луис Суарес пройдет медобследование

16 августа 2019, 23:23

Завтра нападающий «Барселоны» Луис Суарес пройдет медобследование, по итогам которого станет известен точный характер травмы и сроки восстановления. Уругваец получил травму правой ноги в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».

Форвард повредил икроножную мышцу и был заменен на 34-й минуте встречи. Вместо него вышел полузащитник Рафинья Алькантара.

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