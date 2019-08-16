Завтра Луис Суарес пройдет медобследование
16 августа 2019, 23:23
Завтра нападающий «Барселоны» Луис Суарес пройдет медобследование, по итогам которого станет известен точный характер травмы и сроки восстановления. Уругваец получил травму правой ноги в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».
Форвард повредил икроножную мышцу и был заменен на 34-й минуте встречи. Вместо него вышел полузащитник Рафинья Алькантара.
?@LuisSuarez9 has a muscle injury in his right leg. He will have more tests tomorrow to determine the exact extent of the injury. pic.twitter.com/Yn1PkLKaii— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2019