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Заурбек Плиев рассказал, что Захарян планирует вернуться на поле в конце сентября

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Защитник «Ротора» Заурбек Плиев рассказал, что общался с Арсеном Захаряном после перенесенной полузащитником «Реал Сосьедад» операции.

6 августа Захарян успешно перенес операцию после полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок.

«Связь с Захаряном? Да, я разговаривал с ним сразу после операции. Сразу ему позвонил, когда он отходил от наркоза. Постоянно поддерживаю с ним связь. Настроение? Сейчас уже приходит в себя. К нему прилетели родители, он не один. Младший брат тоже с ним. Мама, папа рядом.

Поэтому Арсен спокойно восстанавливается, постоянно ездит делать процедуры, уже начинает какую-то реабилитацию, работает с голеностопом. Уверен, что он со всем справится, быстро восстановится, начнет работать уже в общей группе и будет помогать своей команде. Когда вернется на поле? Видимо, там будет зависеть от наблюдения врачей. Он сказал, что вроде бы в конце сентября должен быть на поле. Плюс-минус. Точно не знаю», — цитирует Плиева «РБ Спорт».

21-летний Захарян выступает за испанский клуб с лета 2023 года. Сумма трансфера из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Заурбек Плиев
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
2
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
3
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
4
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
5
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
12
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
14
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
15
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
16
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
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 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
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Р. Вальекано – Барселона
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Бетис – Хетафе
 - : -
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Атлетик – Валенсия
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