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Защитнику «Реала» грозила ампутация ноги

06:38
Ферлан Менди. Фото Reuters
Ферлан Менди. Фото Reuters
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Защитник «Реала» Ферлан Менди в интервью AS 22 февраля рассказал, как ему грозила ампутация ноги в детстве.

«Я начинал в «ПСЖ» в команде до 11 лет, но незадолго до поступления в академию получил серьезную травму бедра. Мне понадобилась операция, много времени потом провел в больнице. Однажды пришел врач и заявил, что я больше никогда не буду играть в футбол, возможно, даже пришлось бы ампутировать ногу. К счастью, обошлось.

Некоторое время я провел в инвалидной коляске, потом потихоньку учился заново ходить с помощью костылей. Большинство людей думало, что я больше никогда не вернусь в футбол, но вера в себя мне очень сильно помогла. Где-то полтора года я играл с болью в бедре, но сумел перебороть себя, а затем стать одним из лучших крайних защитников мира", — сказал 25-летний француз.

В нынешнем сезоне ла лиги Менди провел 20 матчей и забил 1 мяч.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/02/22/champions/1613999139_547975.html

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