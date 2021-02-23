Защитнику «Реала» грозила ампутация ноги

Защитник «Реала» Ферлан Менди в интервью AS 22 февраля рассказал, как ему грозила ампутация ноги в детстве.

«Я начинал в «ПСЖ» в команде до 11 лет, но незадолго до поступления в академию получил серьезную травму бедра. Мне понадобилась операция, много времени потом провел в больнице. Однажды пришел врач и заявил, что я больше никогда не буду играть в футбол, возможно, даже пришлось бы ампутировать ногу. К счастью, обошлось.

Некоторое время я провел в инвалидной коляске, потом потихоньку учился заново ходить с помощью костылей. Большинство людей думало, что я больше никогда не вернусь в футбол, но вера в себя мне очень сильно помогла. Где-то полтора года я играл с болью в бедре, но сумел перебороть себя, а затем стать одним из лучших крайних защитников мира", — сказал 25-летний француз.

В нынешнем сезоне ла лиги Менди провел 20 матчей и забил 1 мяч.