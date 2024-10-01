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Защитнику «Атлетико» Ле Норману диагностировали черепно-мозговую травму после матча с «Реалом»

Алина Савинова
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«Атлетико» сообщил, что защитник Робен Ле Норман получил черепно-мозговую травму в матче 8-го тура ла лиги с «Реалом» (1:1).

В конце игры 27-летний футболист столкнулся с Орельеном Тчуамени в борьбе за верховой мяч.

«Робен Ле Норман получил сильный удар по голове на последних минутах мадридского дерби. Он сдал несколько анализов, были консультации со специалистами, которые установили, что у футболиста черепно-мозговая травма с субдуральной гематомой», — говорится в заявлении команды.

Ле Норман перешел в «Атлетико» этим летом, подписав с мадридской командой пятилетний контракт. Он провел 8 матчей за новый клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 8 туров «Атлетико» с 18 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч команда проведет 2 октября против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Вильярреал 8 5 2 1 17-15 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
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