Защитники «Реала» Карвахаль и Милитау получили травмы в матче с «Атлетико»

Защитники «Реала» Даниэль Карвахаль и Эдер Милитау получили травмы в матче седьмого тура ла лиги против «Атлетико» (2:5), сообщает Football Today.

33-летнего испанца Карвахаля заменили на 59-й минуте с подозрением на травму камбаловидной мышцы. 27-летнего бразильца Милитау пришлось заменить в перерыве матча: в начале игры он получил удар по левой лодыжке.

28 сентября оба футболиста пройдут медицинское обследование, чтобы определить тяжесть травм.