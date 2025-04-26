Защитника «Реала» Менди из-за травмы заменили в начале матча с «Барселоной»

Защитник «Реала» Ферлан Менди получил повреждение на первых минутах матча против «Барселоны» в финале Кубка Испании.

На 11-й минуте француза заменил Фран Гарсия.

Ранее Менди из-за травмы пропустил 9 матчей «Реала» во всех турнирах. До этого защитник в последний раз выходил на поле в ответной игре с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.