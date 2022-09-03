Жерар Пике хочет покинуть «Барселону» и Испанию

Защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен покинуть клуб. 35-летний игрок уже проинформировал руководство клуба о своих планах на будущее, сообщает Cadena Cope.

Центральный защитник устал от постоянного внимания прессы к себе и своей личной жизни, в связи с чем рассматривает возможность покинуть страну.

Пике лишился места в основном составе сине-гранатовых, не появившись на поле ни разу с начала текущего сезона. Несмотря на это, по словам главного тренера «Барсы» Хави, опытный защитник остается важной фигурой для команды.

Контракт Пике с «Барселоной» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.