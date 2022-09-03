Жерар Пике хочет покинуть «Барселону» и Испанию
Защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен покинуть клуб. 35-летний игрок уже проинформировал руководство клуба о своих планах на будущее, сообщает Cadena Cope.
Центральный защитник устал от постоянного внимания прессы к себе и своей личной жизни, в связи с чем рассматривает возможность покинуть страну.
Пике лишился места в основном составе сине-гранатовых, не появившись на поле ни разу с начала текущего сезона. Несмотря на это, по словам главного тренера «Барсы» Хави, опытный защитник остается важной фигурой для команды.
Контракт Пике с «Барселоной» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|
2
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|
3
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
4
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|
5
|Р. Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Атлетик
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|
8
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
9
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|
10
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|
11
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|
12
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
13
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
14
|Валенсия
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|
15
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|
17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
18
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
19
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|
20
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|2.09
|22:00
|
Сельта – Кадис
|3 : 0
|3.09
|15:00
|
Мальорка – Жирона
|1 : 1
|3.09
|17:15
|
Реал – Бетис
|2 : 1
|3.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 1
|3.09
|22:00
|
Севилья – Барселона
|0 : 3
|4.09
|15:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|4.09
|17:15
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|4.09
|19:30
|
Вильярреал – Эльче
|- : -
|4.09
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|- : -
|5.09
|22:00
|
Вальядолид – Альмерия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Яго Аспас
Сельта
|5
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Жюль Кунде
Барселона
|2
|
|
Давид Алаба
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|2
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1