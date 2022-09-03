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3 сентября, 23:03

Жерар Пике хочет покинуть «Барселону» и Испанию

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике намерен покинуть клуб. 35-летний игрок уже проинформировал руководство клуба о своих планах на будущее, сообщает Cadena Cope.

Центральный защитник устал от постоянного внимания прессы к себе и своей личной жизни, в связи с чем рассматривает возможность покинуть страну.

Пике лишился места в основном составе сине-гранатовых, не появившись на поле ни разу с начала текущего сезона. Несмотря на это, по словам главного тренера «Барсы» Хави, опытный защитник остается важной фигурой для команды.

Контракт Пике с «Барселоной» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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 Реал 4 4 0 0 11-4 12
2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
4
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
5
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
8
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
9
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
10
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
11
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
12
 Альмерия 3 1 1 1 4-4 4
13
 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
14
 Валенсия 3 1 0 2 1-2 3
15
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
16
 Вальядолид 3 0 1 2 1-8 1
17
 Эспаньол 3 0 1 2 3-7 1
18
 Эльче 3 0 1 2 1-5 1
19
 Хетафе 3 0 1 2 1-6 1
20
 Кадис 4 0 0 4 0-10 0
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3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 1
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 0 : 3
4.09 15:00
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