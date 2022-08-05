Защитник-выпускник академии «Реала» перешел в «Жирону»

«Жирона» 5 августа на официальном сайте объявила о подписание контракта с защитником Мигелем Гутьерресом. Соглашение рассчитан до 2027 года, сообщает сайт испанского клуба.

21-летний Гутьеррес является выпускником академии мадридского «Реала».

За «королевский клуб» он провел 9 матчей в чемпионате Испании и 1 — в Лиге чемпионов.