Защитник «Севильи» Жюль Кунде поделился ожиданиями от встречи с нападающим «Реала» Каримом Бензема в матче 32-го тура ла лиги с «Реалом».

«Встреча с Каримом — это хороший вызов, — приводит слова Кунде Marca. — Бензема — фантастический нападающий, который проводит великолепный сезон. Мне нравится играть против лучших нападающих, потому что именно там ты видишь, чего тебе не хватает. Я собираюсь подготовиться как можно лучше».

Встреча состоится 17 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Бензема забил 38 мячей и отдал 13 результативных передач в 38 матчах за «Реал». На счету Кунде один гол и одна передача в 37 встречах за «Севилью».