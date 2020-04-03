Защитник «Севильи» Кунде поддержал снижение зарплат в футбольных клубах

Защитник «Севильи» Жюль Кунде считает, что клубы должны снизить зарплату футболистам, если игры не возобновятся. По словам 21-летнего француза, это вполне нормальное решение в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

— С вопросом зарплаты в «Севилье» еще не определились, — цитирует Marca Кунде. — Но я считаю нормальным снижение зарплаты, если мы не играем. Клуб вполне может это сделать. Как и любой другой работодатель. Если вы не работаете, то вам и не заплатят или заплатят меньше. Если такое решение будет принято, я его поддержу, это пойдет на пользу.