Защитник «Сельты» подкатился под Зидана во время матча с «Реалом»
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Защитник «Сельты» Джозеф Айду свалил с ног главного тренера «Реала» Зинедина Зидана на 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании. Встреча проходит в Мадриде.
Айду потерял равновесие в одном из моментов, когда хотел выбить мяч из-за боковой линии. Футболист завалился на спину и подкатился под ноги Зидану, который упал вместе с игроком на землю.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».
A ELEG?NCIA DO ZIDANE ANTES DE CAIR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/b6Gt2agIYD— sam (@sumfIowrs) February 16, 2020
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