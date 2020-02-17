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Защитник «Сельты» подкатился под Зидана во время матча с «Реалом»

00:25
17 февраля. Мадрид. Джозеф Айду свалил Зинедина Зидана. Фото AFP
17 февраля. Мадрид. Джозеф Айду свалил Зинедина Зидана. Фото AFP
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Защитник «Сельты» Джозеф Айду свалил с ног главного тренера «Реала» Зинедина Зидана на 61-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании. Встреча проходит в Мадриде.

Айду потерял равновесие в одном из моментов, когда хотел выбить мяч из-за боковой линии. Футболист завалился на спину и подкатился под ноги Зидану, который упал вместе с игроком на землю.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».

Реал — Сельта

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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