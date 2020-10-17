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Защитник «Сельту» Айду заболел коронавирусом

13:35
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Защитник «Сельты» Джозеф Айду заболел коронавирусом. Тест футболиста дал положительный результат, сообщает El Mundo Deportivo.

25-летний защитник вернулся из расположения сборной Ганы.

17 октября «Сельта» должна провести матч 6-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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