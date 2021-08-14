Защитник сборной Швеции Аугустинссон перейдет в «Севилью»

Защитник сборной Швеции и «Вердера» Людвиг Аугустинссон перейдет в «Севилью». Клубы уже согласовали сумму трансфера, которая составит 4,5 миллиона евро без учета бонусов, сообщает Marca.

27-летний швед уже прилетел в Испанию для прохождения медосмотра и заключения контракта.

В прошлом сезоне Аугстинссон провел 23 матча в бундеслиге и сделал 4 голевые передачи.