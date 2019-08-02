Защитник сборной Сенегала переведен из резерва "Барселоны" в главную команду

Защитник Мусса Ваге переведен из резервной команды "Барселоны" в главную, сообщает официальный сайт каталонцев. 20-летний сенегалец будет выступать за новый коллектив под 16-м номером.

Ваге является игроком сборной Сенегала. Вместе с национальной командой был участником чемпионата мира-2018. В составе Сенегала занял второе место на Кубке Африки-2019.

В прошлом сезоне Ваге провел 20 матчей за резервную команду, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 5 миллионов евро.