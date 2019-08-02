Защитник сборной Сенегала переведен из резерва "Барселоны" в главную команду

Защитник Мусса Ваге переведен из резервной команды "Барселоны" в главную, сообщает официальный сайт каталонцев. 20-летний сенегалец будет выступать за новый коллектив под 16-м номером.
Ваге является игроком сборной Сенегала. Вместе с национальной командой был участником чемпионата мира-2018. В составе Сенегала занял второе место на Кубке Африки-2019.
В прошлом сезоне Ваге провел 20 матчей за резервную команду, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
[LATEST NEWS💥]@Moussa_WagueOff, with the first team 👏— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2019
👕 He'll wear No.16
All the information, here
👉 https://t.co/pgRogXYxB3 pic.twitter.com/vlop8pKLMq
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