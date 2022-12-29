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Сегодня, 17:58

Защитник сборной Мексики перешел в «Эспаньол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Сесар Монтес.
Фото ФК «Эспаньол»

Защитник сборной Мексики и «Монтеррея» Сесар Монтес перешел в «Эспаньол», сообщает сайт испанской команды.

25-летний центральный защитник заключил контракт с клубом до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что мексиканцем интересовалось «Динамо». Клуб готов заплатить за Монтеса 7 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.

Монтес на ЧМ-2022 сыграл в составе сборной Мексики 3 матча и отдал одну голевую передачу.

За «Монтеррей» защитник с этом сезоне провел 16 матчей.

ФК Монтеррей
ФК Эспаньол
Сесар Монтес
0
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 - : -
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Хетафе – Мальорка
 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
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Сельта – Севилья
 - : -
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Вальядолид – Реал
 - : -
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Барселона – Эспаньол
 - : -
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31.12 18:15
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