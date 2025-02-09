Защитник «Реала» Васкес получил травму ноги в матче с «Атлетико»

Защитник «Реала» Лукас Васкес исключен из заявки команды на матч плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает пресс-служба «сливочных».

33-летний футболист не сможет принять участие в игре, которая пройдет в Манчестере 11 февраля, из-за повреждения, полученного в матче 23-го тура ла лиги с «Атлетико» (1:1). Отмечается, что у Васкеса диагностирована травма подколенного сухожилия левой ноги.

В нынешнем сезоне защитник провел 30 игр за «Реал» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.