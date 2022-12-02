Защитник «Реала» Начо приостановил переговоры с клубом по новому контракту

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес остановил переговоры с клубом по новому контракту. 32-летний испанец хочет уточнить свою будущую роль в команде, утверждает Marca.

Действующий контракт Начо со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года, поэтому после января он сможет вести переговоры с другими клубами по поводу летнего трансфера на правах свободного агента.

Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересованы «Рома» и «Вулверхэмптон». Не исключено, что Начо может принять решение о переезде в МЛС.

В текущем розыгрыше ла лиги уроженец Мадрида провел за «Реал» 7 матчей, не отметившись результативными действиями.