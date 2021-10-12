Защитник «Реала» Милитау получил травму спины

Защитник сборной Бразилии Эдер Милитау не смог завершить матч квалификации ЧМ-2022 против сборной Колумбии (0:0), сообщает Mundo Deportivo.

Футболисту «Реала» пришлось покинуть поле за 20 минут до конца игры из-за боли в спине.

Медицинская служба «селесао» обнаружила у центрбека повреждение спины. Повреждение не серьезное, однако требует прохождения игроком дополнительных тестов.