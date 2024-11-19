Милитао успешно перенес операцию после травмы колена
Защитник «Реала» Эдер Милитао успешно перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщает пресс-служба мадридцев.
«В ближайшие дни Милитао начнет процесс восстановления», — говорится в сообщении.
26-летний бразилец травмировался по ходу матча против «Осасуны» (4:0) в 13-м туре ла лиги. Милитао получил подобное повреждение второй раз за полтора года. В августе 2023-го бразилец разорвал крестообразную связку на левом колене. Из-за травмы он пропустил почти весь сезон-2023/24.
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|
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|
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|7
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|1
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|
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|7
|3
|2
|23-19
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|
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|
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|
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|
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|16
|
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|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|
14
|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|
15
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|
16
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
17
|Хетафе
|13
|1
|7
|5
|8-11
|10
|
18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
19
|Вальядолид
|13
|2
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|8.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|1 : 3
|9.11
|16:00
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|9.11
|18:15
|
Вильярреал – Алавес
|3 : 0
|9.11
|23:00
|
Леганес – Севилья
|1 : 0
|10.11
|16:00
|
Бетис – Сельта
|2 : 2
|10.11
|18:15
|
Мальорка – Атлетико
|0 : 1
|10.11
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|0 : 1
|10.11
|20:30
|
Вальядолид – Атлетик
|1 : 1
|10.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|1 : 0
|12.12
|23:30
|
Эспаньол – Валенсия
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ЖК
|Г
|
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Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
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|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
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|11
|1
|4
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Микель Хаурехисар
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