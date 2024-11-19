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Милитао успешно перенес операцию после травмы колена

Руслан Минаев
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Защитник «Реала» Эдер Милитао успешно перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщает пресс-служба мадридцев.

«В ближайшие дни Милитао начнет процесс восстановления», — говорится в сообщении.

26-летний бразилец травмировался по ходу матча против «Осасуны» (4:0) в 13-м туре ла лиги. Милитао получил подобное повреждение второй раз за полтора года. В августе 2023-го бразилец разорвал крестообразную связку на левом колене. Из-за травмы он пропустил почти весь сезон-2023/24.

ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
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 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
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