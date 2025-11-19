Защитник «Реала» Милитао пропустит из-за травмы около двух недель
Защитник «Реала» Эдер Милитао пропустит около двух недель из-за повреждения.
27-летний футболист получил травму большой приводящей мышцы правой ноги в товарищеском матче сборной Бразилии против Туниса (1:1), сообщается на сайте мадридского клуба.
В текущем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Новости