Защитник «Реала» Милитао пропустит из-за травмы около двух недель

Защитник «Реала» Эдер Милитао пропустит около двух недель из-за повреждения.

27-летний футболист получил травму большой приводящей мышцы правой ноги в товарищеском матче сборной Бразилии против Туниса (1:1), сообщается на сайте мадридского клуба.

В текущем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.