Защитник «Реала» Менди выбыл на неопределенный срок из-за разрыва мышцы бедра. Игрок травмировался в класико

Защитник «Реала» Ферлан Менди выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Футболист получил повреждение в субботу, 26 апреля в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3 доп. вр.). 29-летний француз покинул поле на 10-й минуте встречи.

Врачи диагностировали у защитника разрыв мышцы правого бедра.

В сезоне-2024/25 Менди принял участие в 31 матче «Реала» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Матч против «Барселоны» стал для него первым с 12 марта — до этого он пропустил 9 встреч из-за травмы подколенного сухожилия.