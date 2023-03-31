Защитник «Реала» Менди выбыл на месяц из-за травмы

Защитник «Реала» Ферлан Менди пропустит около месяца из-за травмы икроножной мышцы, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Француз получил повреждение на тренировке команды.

Сообщается, что защитник пропустит оба матча с «Челси» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков за 26 матчей.