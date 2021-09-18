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Защитник «Реала» Менди пропустит еще три недели из-за мышечной травмы

09:28
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Защитник «Реала» Ферлан Менди вновь получил травму, сообщает Marca.

У 26-летнего француза выявили мышечное повреждение, футболист пропустит 3 недели. Игрок не появлялся на поле с мая, тогда у него обнаружили периостит большеберцовой кости, из-за которого он пропустил конец сезона-2020/21 и начало сезона-2021/22.

Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи в 70 матчах за «Королевский клуб».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/09/17/614482b222601d1d2e8b45d4.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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