Защитник «Реала» Менди пропустит еще три недели из-за мышечной травмы
Защитник «Реала» Ферлан Менди вновь получил травму, сообщает Marca.
У 26-летнего француза выявили мышечное повреждение, футболист пропустит 3 недели. Игрок не появлялся на поле с мая, тогда у него обнаружили периостит большеберцовой кости, из-за которого он пропустил конец сезона-2020/21 и начало сезона-2021/22.
Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи в 70 матчах за «Королевский клуб».
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/09/17/614482b222601d1d2e8b45d4.html
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