Защитник «Реала» Марсело получил травму
17:08
Защитник «Реала» Марсело получил травму левой камболовидной мышцы, сообщает официальный сайт клуба.
Сроки восстановления футболиста не уточняются. Следующая игра мадридцев пройдет в рамках 23-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» 14 февраля.
В нынешнем сезоне 32-летний бразилец провел 10 матчей за «Реал» и отдал три голевые передачи.
Parte m?dico de Marcelo.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 10, 2021
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