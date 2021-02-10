Защитник «Реала» Марсело получил травму левой камболовидной мышцы, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления футболиста не уточняются. Следующая игра мадридцев пройдет в рамках 23-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» 14 февраля.

В нынешнем сезоне 32-летний бразилец провел 10 матчей за «Реал» и отдал три голевые передачи.