Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Защитник «Реала» Марсело получил травму

17:08
Теги:

Защитник «Реала» Марсело получил травму левой камболовидной мышцы, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления футболиста не уточняются. Следующая игра мадридцев пройдет в рамках 23-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» 14 февраля.

В нынешнем сезоне 32-летний бразилец провел 10 матчей за «Реал» и отдал три голевые передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир