Защитник «Реала» Карвахаль: «Моя карьера уже приближается к концу»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль рассказал о своем будущем.

«Моя карьера? Это был долгий путь. Моя карьера уже приближается к концу. Надеюсь, что нет, но я должен быть реалистом. Я осуществил мечту стать профессиональным футболистом и, что самое главное, осуществил мечту играть за «Реал», войдя в историю клуба всей моей жизни», — приводит слова Карвахаля Madrid Xtra.

33-летний испанец не выходил на поле больше полугода. В октябре 2024 года он получил разрыв крестообразных связок. В этом сезоне Карвахаль успел провести 11 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Контракт защитника с «Реалом» истекает летом 2026 года.